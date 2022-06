Der Fall Gino in den Niederlanden : Wie ein Verein aus Düren der Polizei einen entscheidenden Hinweis gab

Agnes Pickartz und Labradorrüde Apollo von der Rettungshundestaffel Bergisches Land halfen bei der Suche nach Gino in den Niederlanden. Foto: Susanne Ottlinghaus

Düren Der Fall des neunjährigen Gino hat im Dreiländereck für Entsetzen gesorgt. Der Junge war in Kerkrade verschwunden und später in Geleen tot aufgefunden worden; ein 22-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft. Ein Verein aus Düren hat dazu beigetragen, dass die Polizei auf die Spur des Mannes kam.