Ein Stück aus dem Tollhaus der Behörden: Ein Flüchtling in Aachen soll 8844 Euro Kindergeld zurückzahlen. Dabei hat er nie davon profitiert, weil die Summe bei ihm an anderer Stelle gekürzt wurde. Selbst Behördenleiter sind erschrocken, dass es so etwa überhaupt geben kann. Foto: ZVA/Steindl, Andreas