Fahrgemeinschaften : Wie das Forschungszentrum Jülich mit einer App CO₂-Emissionen spart

Über eine App können sich Mitarbeitende des Forschungszentrums Jülich zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen. Schnell sind so mehr als elf Tonnen CO₂-Emissionen eingespart worden.

Eine Zahl vor dem Einstieg. Ihren Arbeitsplatz erreichen 67 Prozent der Pendlerinnen und Pendler mit ihrem Privat-Pkw. Und zwar überwiegend allein. Das lässt sich jeden Morgen beobachten, wenn im Stau die Wagenlenker alleine vor sich hin fluchen. In Deutschland sind täglich rund 180 Millionen freie PKW-Plätze unterwegs, die Ressourcenverschwendung und damit auch das Potenzial könnte kaum deutlicher sein. Es gibt noch ein paar weitere Gründe solche Solo-Mobilität zu ändern: galoppierende Inflation, hohe Spritkosten, wachsender CO₂-Ausstoß.

Ein „Medikament“ gegen solche Entwicklungen will die Mitfahr-App „goFLUX“ sein. Seit November können Mitarbeiter des Forschungszentrums Jülich über das mobile Anwendungsprogramm Fahrgemeinschaften gründen. Es ist ein 18-monatiges Pilotprojekt, gefördert mit knapp 200.000 Euro auch vom Bundesverkehrsministerium, das die CO₂-Emissionen im Straßenverkehr dringend verringern muss. Der Verkehrssektor ist der einzige Bereich, in dem die Treibhausgasemissionen in den letzten drei Jahrzehnten zugenommen haben. Weniger Fahrzeuge bedeuten weniger Schadstoffe, deswegen lautet die Fragestellung des Jülicher Projekts: Wie lassen sich private PKWs in den ÖPNV integrieren?

„Je umständlicher oder zeitintensiver der Arbeitsweg ist, desto attraktiver ist unsere App. Die Integration in den ÖPNV ist deshalb so sinnvoll, weil wir durch ein gemeinsames Angebot die individuellen Mobilitätsbedürfnisse von Pendelnden noch besser erfüllen können“, sagt Unternehmenssprecherin Lisa Schultheis.

Das Rheinische Braunkohlerevier ist ein erfolgversprechendes Ziel für solche Studien, ist die Anbindung an Bus und Bahn für die Mitarbeiter des Forschungszentrums doch eher ländlich desolat.

Insofern sind die ersten Erkenntnisse des Instituts für Stadtbauwesen und Stadtverkehr (ISB) der RWTH Aachen, das das Projekt „Ridematching Datascape“ (RISE) wissenschaftlich begleitet, erwartet positiv. Projektleiter Michael Schrömbges und sein Mitarbeiter Marcel Porschen haben anhand von Struktur- und Mobilitätsdaten ein großes Nachfragepotential ermittelt. Seit November haben Mitarbeitende des Forschungszentrums 81.500 Kilometer in Fahrgemeinschaft zurückgelegt – was etwa zwei Erdumrundungen entspricht.

Mobilitätsforscher: goFLUX-Sprecherin Lisa Schultheis, Marcel Porschen und Michael Schrömbges (von links) vom Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr (ISB) der RWTH Aachen. Foto: Christoph Pauli

Vermieden wurden insgesamt mehr als 11.150 kg CO₂-Emissionen. Im Durchschnitt pendeln die Menschen gemeinsam aus Düren, Aachen, Köln, Bonn, Mönchengladbach und aus dem Ruhrgebiet 38 Kilometer nach Jülich. Bereits nach wenigen Monaten hat das Netz der Fahrgemeinschaften die kritische Masse, die für Angebot und Nachfrage essenziell ist, erreicht, sagt Schrömbges. Es gibt ausreichend Nutzer: Pendler erhalten im Schnitt mehr als 20 Vorschläge für Fahrgemeinschaften, entsprechend steigt das Interesse exponentiell.

Die App-Nutzer geben ihren Standort ein, wählen Ziel und Abfahrtszeit aus, hinterlegen Abfahrtswünsche, wenn zum Beispiel Frauen nur bei Frauen mitfahren wollen. Die kleine Applikation schlägt passende Fahrgemeinschaft und einen Treffpunkt vor. Das Abgleichen erfolgt vollautomatisiert, wer will, kann aber auch die Chat-Funktion nutzen. Sobald ein Angebot ausgewählt ist, lässt sich in Echtzeit verfolgen, wie sich der bestellte PKW dem vereinbarten Standort nähert.

Am Ziel können die Beifahrer die gemeinsame Tour per Sternesystem bewerten. Der Fahrzeugführer bekommt die Spritbeteiligung einmal im Monat ersetzt. Aktuell werden die Mitfahrer im Rahmen des geförderten Projekts nahezu umsonst mitgenommen. Eine finanzielle Akzeptanzschwelle für End-Nutzer zu ermitteln, ist ebenfalls Forschungsziel. Die Wissenschaftler sprechen aber schon jetzt von einer erfolgreichen Mobilitäts-Ergänzung.

Pro Monat zahlen die Unternehmen einen Lizenzbeitrag für jede und jeden App-Nutzer an die Betreiber. So finanziert sich auch das goFLUX-Modell. „Viele Sharing-Angebote haben sich in den vergangenen Jahren schon etabliert – das Mitfahren in privaten PKW gewinnt nun endlich auch immer mehr an Bedeutung“, sagt Lisa Schultheis. Ihre Rechnung: „Wenn wir es schaffen, den Besetzungsgrad von aktuell 1,4 auf 1,8 pro Fahrzeug zu steigern, ergibt das ein Einsparungspotenzial von 27 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr. Damit könnte die Klimaschutzlücke im Verkehrssektor vollständig geschlossen werden.“ Und zu solchen Fahrgemeinschaften versteht sie auch andere relevante Mobilitätsmöglichkeiten wie E-Scooter, Bike-Sharing oder On Demand Services.

Die Pendel-App ist bundesweit nutzbar, aber je größer die Nachfrage, desto dichter ist das Netz an Fahrgemeinschaften. Und deswegen werden die Kooperationen mit Städten, Kommunen, ÖPNV-Anbietern und Unternehmen angestrebt. Firmen könnten in Kooperation mit goFLUX ihren Mitarbeitenden bevorzugte Parkplätze anbieten. Die Erfahrung zeige, viele Standorte kämpften auch mit Parkplatzknappheit.

In Frankreich gibt es tatsächlich in einigen Städten separate Fahrspuren für die mobilen Gemeinschaften. Zusätzlich werden im Nachbarland seit November Fahrgemeinschaften finanziell gefördert, wer zum ersten Mal seine Dienste anbietet, erhält zum Beispiel 100 Euro vom Staat.

goFLUX, das im Oktober 2022 von dem französischen Mobility-Unternehmen Karos übernommen wurde, kooperiert bereits schon länger mit den Bonner Stadtwerken. Als Anreiz sind in der ehemaligen Hauptstadt die ersten 10.000 Fahrten über die App für Inhaberinnen und Inhaber eines ÖPNV-Monatstickets aktuell kostenlos.

Am Freitag will Lisa Schultheis die Vorteile der App bei der Mobilitätskonferenz der Städteregion Aachen in Alsdorf vorstellen. Ähnlich wie Bonn könnte dann auch die Region stärker von der App und ihren Möglichkeiten profitieren, wenn sich Mobilitäts- und Subventionspartner finden. Klimaschutz-Maßnahmen stehen längst auf der Agenda der meisten Firmen. Das macht die Pendel-App interessanter. Nicht nur die Streiks im ÖPNV oder horrende Spritkosten sind Antreiber, in absehbarer Zeit könnte die Begeisterung für Fahrgemeinschaften auch zunehmen, wenn die A544 vorübergehend geschlossen wird.