Rüge für die Konservativen : Wie Aachens Bischof Helmut Dieser in Frankfurt für Reformen kämpft

Wie Aachens Bischof Helmut Dieser in Frankfurt für Reformen kämpft

Frankfurt/Aachen Auf der dreitägigen Synodalversammlung in Frankfurt agierte Aachens Bischof Helmut Dieser als einer der Befürworter der progressiven Anträge.

Aachens Bischof Helmut Dieser hat auf der Vollversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt konservative Delegierte dort deutlich kritisiert und damit vor allem das Verhalten etlicher seiner Amtsbrüder missbilligt. „Die konservative Seite unserer Versammlung macht ihre Sache nicht gut genug“, sagte Dieser in der Synodalversammlung. Er warf den Konservativen „Polemik und selbstreferentielle Klagen“ vor sowie „Argumente, die auf Verzögerung setzen, auf Verlagerung irgendwo in die Ferne“. Der Bischof erhielt dafür demonstrativ starken Applaus.