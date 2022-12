Landtag diskutiert Wald-Bericht : Wetterextreme und Borkenkäfer setzen den Wäldern in NRW zu

Wetterextreme und Borkenkäfer setzen den Wäldern in NRW zu

38 Prozent der Waldbäume in NRW zeigten starke Schädigungen. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Früher ging es um den sauren Regen, heute haben die Bäume andere Probleme. Nämlich heiße Sommer, Trockenheit und Borkenkäfer. Auf Antrag der FDP debattiert der NRW-Landtag über den Waldzustandsbericht 2022.

Der nordrhein-westfälische Landtag diskutiert am Donnerstag über den Waldzustandsbericht 2022. In diesem zeichnen die Forstfachleute ein düsteres Bild: Demnach sind nur 28 Prozent aller untersuchten Bäume vollständig gesund. Über daraus abzuleitende Folgen und mögliche Maßnahmen für die Klimaanpassung der Wälder debattiert der Landtag auf Antrag der FDP-Fraktion in einer Aktuellen Stunde.