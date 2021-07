Bis Donnerstag in der ganzen Region : Wetterdienst warnt vor Starkregen

Ob das hilft? In der Aachener Region könnte es nach Angaben des deutschen Wetterdienstes in den kommenden Tagen zu starken Regenfällen kommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Aachen Das Wetter schlägt weiter Kapriolen, ein sonniger Sommer ist noch nicht in Sicht. In den kommenden Tagen könnte es sogar zu heftigen Regenfällen in der Region kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigen Regenfällen in den Kreisen Heinsberg und Düren sowie in der Städteregion Aachen. Die Warnung gilt für den Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen.

Nach Angaben der Meteorologen könnten in dieser Zeit immer wieder Starkregengebiete mit eingelagerten Gewittern aufziehen. Bis Donnerstagfrüh könnten so örtlich begrenzt Regenmengen von bis zu 200 Litern auf den Quadratmeter auftreten.

Das Auftreten und die örtliche Eingrenzung dieser Regengebiete sei allerdings noch sehr unsicher, betont der Wetterdienst. Die Regenmengen können auf kleinem Raum große Unterschiede aufweisen, daher sei eine genauere Eingrenzung noch nicht möglich.

(red)