Gewitterrisiko hoch : Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

Essen/Region Zum Start der neuen Woche ziehen am Montagmittag in Nordrhein-Westfalen Gewitter auf, die Hagel und schwere Regenfälle bringen können. Der Deutsche Wetterdienst hat für die Städteregion und die Kreise Heinsberg und Düren eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Der Montag beginnt zunächst heiter und überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Nur in der Eifel und im Nordosten des Landes machen sich bereits erste Schauer und Gewitter breit.

„Es besteht eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für Tornados, speziell nahe der Grenze zu den Niederlanden“, hieß es in einer Vorabinformation, die der DWD am Vormittag herausgab. Die Höchstwerte erreichen laut Vorhersage am Montag 27 bis 30 Grad, in der Eifel liegen sie bei etwa 25 Grad.