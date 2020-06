Gewitter erwartet : Erst regnerisch, dann kehrt das Sommerwetter zurück

In der kommenden Woche kann es in der Region immer wieder zu Schauern kommen (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Aachen Die Menschen in der Region müssen mit einer regnerischen Woche rechnen. Nach einem durchwachsenden Start mit einem Sonne-Wolken-Mix sind am Mittwoch und Donnerstag Gewitter wahrscheinlich. Dafür wartet die kommende Woche mit sommerlichen Bedingungen.

Die Woche startet mit „recht passablem“ Wetter, sagt Bodo Friedrich, Experte von eifelwetter.de . Dabei seien die ersten Tage „nahezu austauschbar“: Am Montag und am Dienstag erwartet er bei 18 bis 24 Grad ein Sonne-Wolken-Mix. Es werde zwar feucht und vereinzelt Schauer geben, doch heftige Niederschläg seien äußerst unwahrscheinlich.

Das ändert sich wohl zur Mitte der Woche. Am Mittwoch und am Donnerstag kann es laut Friedrich heftigere Schauer geben, während die Gewitteraktivität zunehme.

Ab Freitag beruhige sich die Wetterlage dann langsam und allmählich. So sehr, dass in der kommenden Woche sommerliches Wetter auf dem Programm steht. Im Aachener Becken seien bis Mittwoch Temperaturen bis zu 27 Grad möglich, in den Höhenlagen erwartet Friedrich Temperaturen um 24 Grad. Örtliche Sommergewitter schließt der Experte dabei nicht aus.