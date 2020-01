Keine Spur von Winter : Januar in NRW zu mild und zu trocken

In der gesamten Region werden für Donnerstag Werte zwischen acht Grad in der Eifel bis hin zu zwölf Grad im Kreis Heinsberg erwartet. Foto: ZB/Klaus-Dietmar Gabbert

Essen Von Winter keine Spur: Der Januar war in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu mild und zu trocken.

Regnerisches Wochenende

Zum Wochenende hin gibt es laut Vorhersage am Freitag gebietsweise etwas Regen und am Samstagnachmittag kräftige Schauer, wobei Gewitter nicht ausgeschlossen sind, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen am Donnerstag mitteilte.