Wetter : Dichte Wolken, kaum Sonne über der Region

Ein Bild, das die Menschen in der Region beim Blick gen Himmel in den kommenden Tagen häufiger zu sehen bekommen werden (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Region Viele Wolken, etwas Regen: In den kommenden Tagen präsentiert sich das Wetter in der Region kaum abwechslungsreich.

Am Donnerstag erwartet die Menschen in der Region laut Wetterportal Eifelwetter ein trister Tag mit dichten Wolken und örtlich leichtem Regen. Die Temperaturen liegen dabei demnach bei rund sieben Grad in den Höhenlagen der Eifel und acht Grad in den Niederungen rund um Aachen.