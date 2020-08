Hitzegewitter, Hagel und Strumböen : Wieder lokale Unwetter mit mehr als 40 Litern möglich

Essen Am Montag sind laut Huertgenwaldwetter in der Region bei Temperaturen über 30 Grad schwere Hitzegewitter mit Platzregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Bereits am Sonntag hatte es mancherorts Unwetter gegeben. So lief etwa in Werne (Kreis Unna) Regenwasser in mehrere Keller. Auch Bäume stürzten dort um. In Detmold schlugen Blitze in mehrere Häuser ein. Eine Bewohnerin verspürte einen leichten Stromschlag. Sie kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die höchste Regenmenge maß der DWD in Ennigerloh (Kreis Warendorf) mit über 49 Litern in 24 Stunden. Andernorts fiel kein Regen wie etwa in Kleve.