Wetter in der Region : Erst die Sonne, dann die Wolken und der Regen

Region Das ungemütliche Wetter macht eine Pause – allerdings nur vorübergehend. Die Aussichten für die Region Aachen.

Dabei sei es in der Region zunächst bei -6 bis 0 Grad zunächst frostig. Später werde es wärmer, die Experten erwarten 5 Grad im Hohen Venn, 6 Grad in Simmerath und Kall, 7 Grad in Vossenack und Schmidt, 8 Grad in Nideggen und Eupen, 9 Grad am Rursee und in Aachen. Für Jülich und Düren werden 10, für die Drover Heide und den Kölner Raum bis zu 11 Grad erwartet.