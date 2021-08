Wetter : Der Spätsommer ist im Anmarsch

Hürtgenwald Einzelne Schauer und Gewitter und dazu Temperaturen um die 23 Grad erwartet Experten für die kommenden Tage in unserer Region – doch der Spätsommer nähert sich.

In der zweiten Wochenhälfte ist den Angaben nach Spätsommer angesagt – am Donnerstag werden 23 bis 27 Grad erwartet, am Freitag und Samstag können die Temperaturen fast 30 Grad erreichen.

Am Freitag regnete es in Teilen NRWs stark: Auf der Autobahn 42 bei Duisburg verlor ein Autofahrer am Freitagabend auf einer nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Drei Menschen aus dem Fahrzeug kamen verletzt in ein Krankenhaus, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Einer von ihnen wurde demnach von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen. Der Fahrer war ins Schleudern geraten, stieß gegen einen Lkw und dann gegen die Mittelschutzplanke. Bei den Verletzten bestehe aber keine Lebensgefahr, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtet.