Am Wochenende wird es trüber : Hoch Rolf bringt Sonne am Vatertag

Essen Zum Feiertag gab es in NRW bestes Wetter. Ab Freitag übernimmt Tief „Gudrun“, dann wird es deutlich unbeständiger.

Viel Sonnenschein und Temperaturen bis weit über 20 Grad: Das schöne Wetter am Vatertag verdanken die Menschen in Nordrhein-Westfalen einem Hoch mit dem Namen Rolf. Am Donnerstag wurden tagsüber Temperaturen von bis zu 28 Grad erreicht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Abends seien in der Eifel leichte Schauer möglich, ansonsten bleibe es trocken.

Weniger freundlich wird das Wetter am Brückentag. Tief „Gudrun“ nähert sich in der Nacht zu Freitag, wie der DWD-Meteorologe Markus Übel ankündigte. Laut Prognose ziehen am Freitag von Westen her Wolken auf. Zum Nachmittag hin werden Regenschauer erwartet, dazu liegen die Temperaturen zwischen 22 Grad in Ostwestfalen und 26 Grad am Rhein.