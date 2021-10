Schauer und Gewitter : Grauer Herbst in der Region erwartet

Am Donnerstag sind Sturmböen in unserer Region möglich (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Führer

Hürtgenwald Herbstlich bewölkt, nass und zum Teil stürmisch: So präsentiert sich das Wetter in den kommenden Tagen in unserer Region.

Die Sonne wird nur selten zu sehen sein in dieser Woche. So bleibt der Dienstag der Vorhersage der Experten von Huertgenwaldwetter zufolge überwiegend grau. Es könne immer wieder regnen, ehe es am Nachmittag etwas auflockere. Die Temperaturen liegen demnach in unserer Region um 15 Grad.

Ein umgekehrtes Bild zeichnet den Prognosen nach der Mittwoch: zunächst freundlich mit viel Sonne, nachmittags Regen und Gewittergefahr.

Mit windigem Schauerwetter geht es laut Huertgenwaldwetter am Donnerstag weiter. Bei 9 bis 14 Grad seien teilweise sogar Sturmböen möglich.

Am Freitag kühlt es den Angaben nach noch einmal ab. Die Experten rechnen mit 5 bis 10 Grad und Schauerwetter.

(red)