Wetter in der Region : Es bleibt freundlich und trocken

Düsseldorf Zur Wochenmitte erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen freundliches und trockenes Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Tag heiter mit Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad.

Am Nachmittag können Quellwolken aufziehen, es bleibt aber trocken. In der Nacht zu Donnerstag kann es laut Vorhersage in Westfalen zu Regen kommen, im Rest des Bundeslandes bleibt es trocken. Am Morgen klart der Himmel wieder auf.