Wetter : Bis zu 35 Grad am Wochenende in der Region möglich

Aachen/Düren/Heinsberg Der Hochsommer startet am Wochenende voll durch: Die Menschen in der Region müssen sich auf Hitze und Hitzegewitter einstellen.

Am Wochenende sind in der Region Aachen mehr als 30 Grad möglich. Das teilt Andy Holz, Betreiber des lokalen Wetterportals huertgenwaldwetter.de , in einem Facebook-Post mit.

Demnach erwarten die Menschen in der Region am Freitag 16 Stunden Sonnenschein. Dabei bleibe es trocken; in Geilenkirchen erreichten die Temperaturen 31, in der Jülicher- und Zülpicher Börde 30 und in Heimbach und Aachen 29 Grad. Maximal 28 Grad werden in Eupen und Nideggen erwartet, 27 Grad in Vossenack und Schmidt und in Simmerath und Kall 26 Grad.