Kein Schnee erwartet : Wetter an Weihnachten nass und ungemütlich

Essen An den Weihnachtstagen wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen nass und ungemütlich. Vereinzelt ist Schneeregen möglich, aber auf eine „weiße Weihnacht“ kann nicht gehofft werden.

Der Heiligabend am Dienstag ist stark bewölkt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Montag mitteilte. In den höchsten Lagen ist am Abend auch Schneeregen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad, im Bergland werden 4 bis 6 Grad erwartet.