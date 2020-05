Kostenpflichtiger Inhalt: Minister Spahn will mehr Tests : Wer soll das bezahlen?

Mehr Tests: Vor allem in Krankenhäusern und Pflegeheimen sollen Menschen mehr als bisher auf das Coronavirus getestet werden. Dafür will Bundesgesundheitsminister Spahn schon bald sorgen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Aachen/Düren/Berlin Der Gesundheitsminister will, dass deutlich mehr Menschen getestet werden – vor allem in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Das findet Zustimmung – auch in der Region. Doch wer soll die Kosten dafür übernehmen? Die Kassen sehen jedenfalls den Staat am Zug.