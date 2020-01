Kostenpflichtiger Inhalt: NRW-Fördergeld für Heimatverbundenheit : Wer bekommt die Millionen aus Düsseldorf?

Engagiert für historische Bauwerke: Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, im sogenannten Pumpspeicherwerk Koepchenwerk in Herdecke im September 2019. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Mit Millionenbeträgen will die NRW-Landesregierung die Heimatverbundenheit an Rhein und Ruhr fördern. Doch wer genau bekommt das Geld? Der Eschweiler Landtagsabgeordnete Stefan Kämmerling (SPD) will das seit mehr als einem Jahr wissen, beißt aber bei Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) bislang auf Granit.