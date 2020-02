Kostenpflichtiger Inhalt: Geburtstag am 29. Februar : Wenn Mutter und Tochter im gleichen Jahr zehn Jahre alt werden

Melanie Schwade und ihre Tochter werden in diesem Jahr beide zehn Jahre alt. Foto: Melanie Schwade

Region Die Chance, an einem 29. Februar geboren zu werden, liegt bei etwa 1 zu 1461. Somit sind die Geburtstagskinder dieses Schalttages schon etwas einzigartiges. Zwei Menschen aus der Region, die am Samstag Geburtstag feiern, sind Melanie Schwade und Heinz Hallmann.

Für Melanie Schwade ist dieses Jahr sogar doppelt besonders: Sie und ihre Tochter Lia Sophie feiern beide ihren offiziell zehnten Geburtstag. „Das ist etwas ganz Tolles und Einmaliges für uns als Familie, meine Tochter freut sich schon richtig“, erzählt Schwade, die natürlich eigentlich 40 Jahre alt wird.

Wegen des runden Geburtstages, der in diesem Jahr auch wirklich am „richtigen“ Tag gefeiert werden kann, sei ihre Familie schon sehr aufgeregt. „Ich habe das Gefühl, dass alle dieses Jahr total mitfiebern“, freut sich Schwade. Gefeiert wird zu Hause mit der ganzen Familie.

Dass ausgerechnet sie an dem besonderen Tag geboren wurde, ist für Schwade nicht schlimm – im Gegenteil: „Ich finde es eher besonders und bin glücklich darüber. Das hat nicht jeder!“ Kurz nach ihrer Geburt um 11.55 Uhr im Aachener Marienhospital war sogar unsere Zeitung im Krankenhaus, um über das Schalttagskind zu berichten. „Also war ich schon in der Zeitung, als ich gerade ein paar Stunden alt war“, sagt Schwade lachend.

Melanie Schwade ist am 29. Februar geboren - und hat damit offiziell nur alle vier Jahre Geburtstag. Foto: Wolfgang Auinger

Im Normalfall gibt Schwade immer ihr tatsächliches Alter an, aber an ihren 24. beziehungsweise „echten“ sechsten Geburtstag hat sie noch eine schöne Erinnerung: „Da habe ich eine Schultüte als Geschenk bekommen.“ Wenn gerade kein Schaltjahr ist, feiert die 40-Jährige übrigens am 1. März. Der Grund dafür: Aberglaube. Denn am 1. März feiere man theoretisch ja nach, und nicht wie am 28. Februar zu früh.

Schwade ist eine von über 10.000 Menschen in NRW, die am Samstag Geburtstag feiern. Die Zahl hat das Statistische Landesamt am Freitag mit Blick auf den diesjährigen Schalttag ausgerechnet. Rund 380 Kinder werden im langjährigen Jahresdurchschnitt an diesem Tag NRW-weit geboren, so die Statistik-Behörde. Rechtlich ein Jahr älter werden die Schalttagskinder offiziell übrigens am 1. März. Das ist sogar gesetzlich in §188 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) festgelegt.

Heinz Hallmann aus Simmerath hat in seiner Familie eine andere, ungewöhnliche Regel: In den drei Zwischenjahren wird überhaupt nicht gefeiert. „Als Kind habe ich immer geglaubt, dass ich dann alle vier Jahre viermal so viele Geschenke bekommen würde“, erinnert er sich, „das war aber leider ein Fehlgedanke!“

Schalttagskind Heinz Hallmann im Alter von acht Jahren mit seiner Cousine - und den Fußballschuhen. Foto: Hallmann

Auch heute mache er es noch so, dass drei Jahre lang nicht gefeiert wird – und dann am 29. Februar immer etwas Besonderes ansteht, was sich seine Familie ausdenkt. „Das ist immer eine tolle und bleibende Überraschung für mich“, freut sich Hallmann. Bekannte riefen allerdings auch in „normalen“ Jahren an und gratulierten dann eben am 28. Februar oder am 1. März. „Meine Antwort ist dann immer, dass sie einen Tag zu früh oder einen Tag zu spät sind“, erzählt er lachend.

Im Laufe der Jahre habe er sich gut an das Datum gewöhnt. Deshalb sei er auch nicht besonders glücklich oder unglücklich darüber. „Ich kenne es ja nicht anders, es ist wie es ist“, lautet seine nüchterne Einschätzung. In diesem Jahr wird er laut eigener Aussage biologisch 68 Jahre alt, kalendarisch aber erst 17.

Historie Warum und seit wann gibt es den 29. Februar? Die Erde umrundet die Sonne nicht in exakt 365 Tagen, sondern in 365 Tagen, fünf Stunden und fast 49 Minuten. Damit dieses sogenannte Tropische Jahr möglichst mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wird (mit Ausnahmen) alle vier Jahre ein 366. Tag eingefügt. Würde man das unterlassen, dann fiele Weihnachten irgendwann in den Hochsommer. Doch trotz der komplizierten Berechnung hinkt das Kalenderjahr im Schnitt immer noch 27 Sekunden hinterher. Das summiert sich und heißt: In einigen Jahrhunderten muss wohl ein Mal ein weiterer zusätzlicher Tag ausgerufen werden. Dass der Tag an den Februar angehängt wurde – und nicht einfach ans Jahresende, also als 32. Dezember – hat seinen Ursprung in der Antike. Im Alten Rom endete das Jahr lange Zeit tatsächlich im Februar, während es mit dem Martius (März) begann. Unser heutiger zwölfter Monat war der zehnte, daher heißt er auch Dezember (vom lateinischen Wort „decem“, „zehn“). (dpa)