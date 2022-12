Der kleine Ben aus Wegberg : Wenn kleine Schrittchen ein großer Fortschritt sind

Schritt für Schritt: Ben feiert mit seiner Mutter Mag und Vater Christian seine motorische Entwicklung. Foto: Christoph Pauli

Wegberg Ben Herrmann aus Wegberg leidet an Muskelschwund. Die Familie führt einen beispiellosen Kampf – und der wird belohnt.

Der zweite Geburtstag von Ben Herrmann war auch ein Rennen gegen die Zeit. Bei dem kleinen Kerl aus Wegberg-Klinkum war spinale Muskelathrophie (SMA) diagnostiziert worden. Ein lebensbedrohlicher Befund. Ben werde vielleicht nie mit seiner älteren Schwester Pia durchs Haus toben können, weil ihm schlicht die Muskeln dafür fehlen – das war die Befürchtung kurz vor dem Geburtstag.

Die Lebenserwartung ist bei SMA nicht sonderlich hoch, wenn keine Behandlung anschlägt. Als Hoffnungsträger galt das Medikament Zolgensma, das teuerste Medikament der Welt und nicht in Europa zugelassen. Zudem muss es spätestens bis zum zweiten Geburtstag der kleinen Patienten injiziert werden. Das war Anfang 2020 die triste Ausgangslage der Familie Herrmann.

Kurz vor seinem vierten Geburtstag ist Ben Herrmann gerade ein bisschen an seinem kleinen Laufbarren im Wohnzimmer getrippelt. Für ihn waren das ein paar erste kleine Schritte, für seine Eltern ein großer Fortschritt. Der kleine Kerl kann gehen, noch nicht weit, aber er bewegt sich entgegen aller Befürchtungen, die es vor seinem zweiten Geburtstag gab. Bens Schrittchen waren ein grandioser Beleg dafür, dass sich der Kampf der Familie gelohnt hat.

„Unser Sohn kann gehen“, sagt Malgorzata „Mag“ Herrmann. In dem kurzen Satz muss man sich nach jedem Wort ein Ausrufezeichen vorstellen. „Unser! Sohn! kann! gehen!" Es ist jetzt schon ein Wunder, von dem man noch nicht weiß, wie groß es noch wird. Im Kopf der Mutter liegt ein Film bereit, den sie schon oft abgerufen hat. Sie sieht Ben, wie er auf sie zuläuft. Noch ist das ein Tagtraum. Aber das wertvolle Medikament, das ihr Sohn bekommen hat, schlägt erkennbar an.

„Ben schafft jeden Tag eine Verbesserung, wir sind auf einem guten Weg“, sagt Christian Herrmann. Die jahrelange Angst, dass sein Sohn irgendwann beatmet werden muss, ist inzwischen verflogen. Er sieht, wie sein Sohn sich entwickelt. Aus dem kleinen Ben ist ein kleines, süßes Plappermaul geworden, ein cleverer, aufgeweckter Junge mit großem Charmepotenzial. Er könnte auch beim Radio arbeiten, jedenfalls kommentiert er durchgehend das Leben um sich herum.

Krankheit SMA ist unheilbar

Rückblende: Als Ben im November 2018 geboren wurde, war er auch aus Sicht der Ärzte ein perfektes Kind. Erst ein halbes Jahr später fielen den Eltern motorische Probleme auf. Das Baby wurde schnell müde, es wirkte kraftlos, der Körper hatte keine Spannung. Wenn Ben saß, konnte es passieren, dass er einfach umkippte. Es folgten Untersuchungen, Gentests in der Kinderklinik.

Kurz vor Weihnachten 2019 gab es diesen Befund, der auch ein Fanal ist: SMA. Die unheilbare Krankheit wird durch einen Gendefekt ausgelöst. Ein bestimmtes Protein wird bei den Patienten nicht oder in zu geringem Umfang produziert; so verkümmern die Muskeln in Armen, Beinen und am Rücken. Die Lebenserwartung ist nicht hoch, wenn keine Behandlung anschlägt. Mit etwa 20 Jahren könnte die Atemmuskulatur versagen, befürchten die Ärzte.

Der Schock saß tief bei den Herrmanns, das Leben schien davonzuschwimmen. Die Familie entschied sich, in den Widerstand zu gehen. „Die Krankheit kann nicht geheilt werden. Aber wir kämpfen dafür, dass Ben eines Tages selbstständig leben kann“, hielt sie damals fest – ein für alle Zeiten wie ein Vermächtnis. Bens Behandlung begann ein paar Tage nach dem dramatischen Befund, unter Narkose wurde ihm im Bonner Uni-Klinikum Spinraza ins Rückenmark gespritzt. Nur dieses Medikament war damals zugelassen. Es heilt nicht, aber es soll im besten Fall den Muskelverfall hemmen.

Dafür muss es jährlich wieder injiziert werden, was jeweils Kosten von etwa 400.000 Euro verursacht. In den Studien ist von einer 50-prozentigen Erfolgsquote die Rede. Die Alternative heißt Zolgensma, ein Produkt des Schweizer Pharmaunternehmens Novartis. Es muss nur einmal im Leben per Infusion verabreicht werden und soll tatsächlich den Muskelverfall stoppen können – anders als Spinraza. Zolgensma gilt in den USA als Wundermittel, dem viele Erfolge zugeschrieben wurden. Es gibt hohe Hürden, als die Herrmanns den Kampf aufnehmen: Zolgensma ist nur in den Staaten zugelassen, und das Mittel kostet 1,9 Millionen Euro.

„Laufender Meter“: Ben genießt die Zeit mit Familienhund Captain. Foto: Christoph Pauli

Es entsteht eine beispiellose Kampagne „Kämpft mit Ben“, das Wohnzimmer in Klinkum wird die Einsatzzentrale. Hier stapeln sich Plakate, Flyer, Spendendosen – und viele Ideen. Die Herrmanns, beide Betriebswirtschaftler, sitzen nun in TV-Studios, empfangen Journalisten, kreieren eine Seite bei Facebook, lassen Merchandising-Artikel produzieren. Die Hilfsbereitschaft breitet sich aus. Im Dorf stehen die Spendendosen, Vereine organisieren Feste, deren Erlöse für Ben bestimmt, Geburtstagskinder verzichten auf Geschenke.

„Wir sind überrollt worden von so viel Empathie“, sagt Chris Herrmann beim Blick in den Rückspiegel. Es gibt so viele Einzelinitiativen, dass die Familie manchmal den Überblick verliert. Plötzlich hängen in Hamburg und Stuttgart riesige Plakate mit der einen Botschaft: „Kaempft mit Ben“. Im Kreis Heinsberg wütete die Corona-Pandemie damals verheerend, dennoch übernehmen viele Einwohner ein bisschen ideell die Patenschaft über den kleinen Mann. Ben ist an vielen Orten präsent.

Als sein Vater einmal die Sammeldosen leert, liegen etwa 250 Kilogramm Münzen im Wohnzimmer. Es ist das Gegengewicht eines Klaviers, das er dann in die Sparkasse buchstäblich schleppt. Innerhalb weniger Monate kommt die ersehnte Spendensumme tatsächlich zusammen. Ein beispielloser Erfolg. Und es gibt noch einen. Die Barmer Krankenkasse prüft den Einzelfall und genehmigt tatsächlich das Millionen-Medikament, wozu sie damals noch nicht verpflichtet ist.

Das Spendengeld wird von Anfang an treuhänderisch bei der Deutschen Muskelstiftung geparkt. Da bleibt es nun. Betroffene Familien können hier konkrete Projekte anmelden. Auch die Herrmanns stellen Anträge: In ihrem Garten ist ein kleines Therapiebecken angelegt, damit Ben die Muskulatur im Wasser aufbauen kann. Und gerade entsteht ein Aufzug außen am Haus, es müssten Vorkehrungen getroffen werden, weil man nicht weiß, wie der weitere Krankheitsverlauf ist. „Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht“, sagt Mag Herrmann. Aber sie wollen unbedingt in ihrem Haus bleiben. Klinkum sei „Herz und Heimat“, sagt Chris Herrmann. „Wir sind hier von den Menschen getragen worden.“

Die Herrmanns sind notorisch zuversichtlich. Zolgensma ist seit dem Sommer 2020 auch in Europa zugelassen, die Krankenkassen sind nun verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. Weil es ein junges gentherapeutisches Medikament ist, gibt es noch keine Langzeitstudien. Etwa 2300 junge Menschen haben weltweit Zolgensma verabreicht bekommen, im Sommer werden zwei tödliche Fälle in Russland und Kasachstan bekannt. Die kleinen Patienten starben an akutem Leberversagen.

Aber in ersten kleinen Studien zeigen sich die Fortschritte nach der Infusion: Verglichen mit unbehandelten konnten die behandelten Kinder nun selbstständig sitzen und ihre Kopfbewegungen kontrollieren. Für den Einsatz von Zolgensma gibt es anders als damals kein Höchstalter mehr, die Forschung hat weitere Fortschritte gemacht. Der öffentlichkeitswirksame Kampf von den Herrmanns und anderen betroffenen Familien hat sich ausgezahlt. Inzwischen wird auf SMA beim Geburtenscreening auch in NRW getestet. Die Therapiechancen sind umso größer, je früher die Krankheit diagnostiziert wird.

„Wir sind ein gutes Team“

Als die Herrmanns die Kampagne starteten, war Mag gerade in Mutterzeit, Chris Geschäftsführer seiner Firma, die mit Lkw- und Pkw-Ersatzteilen handelt. Er setzt dort ein halbes Jahr aus, die Kollegen schicken ihn nach Hause, dort gehöre er nun hin. Inzwischen arbeiten die beiden auch beruflich in der Firma zusammen. „Wir haben während der Kampagne gemerkt, was wir für ein gutes Team sind“, sagt Mag Herrmann. Ihr Mann macht ihr auch öffentlich eine Liebeserklärung: „Ich bin unfassbar glücklich, so eine tolle Frau an meiner Seite zu haben.“

Die letzten Jahre haben die Familie geprägt. Sie seien über sich selbst hinausgewachsen, vermuten sie. Es waren Jahre unter Starkstrom, in denen sie nie den Pausenschalter gefunden haben. „Wir hadern nicht mehr, stellen keine Warum-wir-Fragen, wollen keine Zeit verschwenden“, sagt Chris Herrmann. „Jeder Tag ist immer der beste.“ Probleme bleiben die Begleiter, aber die Herrmanns haben gelernt, in Lösungen zu denken, sagen sie.

Irrsinn Facebook schaltet die Seite ab Auf der Facebook-Seite „Kaempft mit Ben“ hat das kalifornische Unternehmen das Licht ausgemacht, als es hörte, wie jung dieser Ben doch ist: Verstoß gegen die Richtlinien, wir haben unsere Vorschriften. Nun ließe sich das Missverständnis schnell aufklären, wenn denn mal jemand bei den Zuckerbergs zu Hause wäre. Seit Monaten versuchen die Herrmanns, Kontakt mit der Plattform aufzunehmen, damit die Seite wieder aktiviert werden kann. Bislang vergeblich. Zolgensma ist nicht mehr das teuerste Medikament der Welt. Es wird abgelöst von einem anderen Präparat zur Gentherapie, diesmal bei einer chronischen Erkrankung. Zynteglo kommt von Bluebird, einem Biotech aus Massachusetts, und wirkt gegen Beta-Thalassämie, eine seltene Krankheit, bei der die Bildung des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin gestört ist. An Beta-Thalassämie erkrankte Patienten brauchen lebenslang Bluttransfusionen. (pa)

Ben ist inzwischen ein „laufender Meter“, das ist die „Belohnung“ für den Kampf, in den sie gezogen sind. Seit zweieinhalb Jahren besucht er eine integrative Kita, in der ihn Physiotherapeuten und Heilpädagogen, demnächst auch Ergotherapeuten begleiten. Ben registriert wohl, dass andere Kinder sich schneller bewegen, sagen seine Eltern. Aber das fördere seinen Ehrgeiz. Schrittchen für Schrittchen. Zweimal in der Woche sitzt er auf einem Pferd, das heilpädagogische Reiten stärkt die Rückenmuskulatur.