Corona-Infektionen in NRW-Kitas : Wenn Kita-Kinder ihre Eltern anstecken

Kinder spielen in einem Bällebad in einer Kindertagesstätte (Kita). (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Die Zahl der Corona-Fälle in Kitas hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Wie kann das sein? So ist die Lage in einer Düsseldorfer Kita.