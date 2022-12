Prozess gegen RWTH-Professor : Wenn ein Gericht keine Ahnung hat

Reicht die Sachkunde der Richter nicht aus? Im Betrugsprozess gegen einen RWTH-Professor will die Verteidigung nun einen Sachverständigen zu der Frage hören, was in der Architektur Forschung ist. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen Im Betrugsprozess gegen einen RWTH-Professor will die Verteidigung einen Experten zu der Frage hören, was in der Architektur Forschung ist. Nicht nur deshalb könnte das Verfahren noch Monate dauern.

Da hat der Richter keine Ahnung, das gesteht er unumwunden. Also keine Ahnung von diesem speziellen Fachbereich. „Dass ich keine Sachkunde in der Architektur habe, räume ich gerne ein“, sagt Matthias Quarch, Vorsitzender Richter der 1. Großen Wirtschaftsstrafkammer am Aachener Landgericht, und hat dabei ein Schmunzeln im Gesicht. „Wenn ich ein Haus bauen müsste, würde es sicher einstürzen.“

Nun erwartet von einem promovierten Juristen niemand, dass er ein Haus baut. Aber Quarch und die anderen Richterinnen und Richter müssen in diesem Verfahren schon beurteilen und entscheiden können, was in der Architektur wissenschaftliche Forschung ist und was nicht. Denn vor Gericht steht ein Architekturprofessor der RWTH Aachen, dem die Staatsanwaltschaft neben Steuerhinterziehung in Höhe von 871.000 Euro auch Betrug und Untreue zu Lasten der Hochschule in Höhe von ungefähr 200.000 Euro vorwirft.

Bei Letzterem geht es im Grunde um die Frage, ob Forschungsgelder – in diesem Fall sogenannte Drittmittel –, mit denen Lehrstuhlmitarbeiter bezahlt wurden, tatsächlich in Forschungsprojekte geflossen sind oder ob sie gleichsam in die Taschen des Professors und seiner Firmen wanderten. Und es geht unter anderem um eine Villa im noblen Aachener Süden, die der Professor mit seiner Familie selbst bewohnte und für deren Ausstattung auch Hochschulgelder verwendet wurden. War die Villa tatsächlich ein „Reallabor“, also Forschung? Oder geht es hier um Betrug und Untreue?

Die Verteidiger des Angeklagten wollen zu dieser Frage, was Forschung in der Architektur ist, nun einen Sachverständigen der Architekturwissenschaft hören. Denn sie gehen davon aus, dass dem Gericht zu dieser Beurteilung „die erforderliche Sachkunde fehlt“, wie Rechtsanwalt Lasse Gundelach, selbst Professor im Fachbereich Sozialwesen an der Katholischen Hochschule in Aachen, diesen Antrag begründet. Gundelach zieht in seiner ausführlichen Begründung Zitate des Bundesverfassungsgerichts zur Sache heran und verweist auf die im Grundgesetz verbriefte Wissenschaftsfreiheit, derzufolge „staatliche Organe wissenschaftliche Richtigkeit nicht bewerten“ könnten.

Das Gericht vertagt die Entscheidung über den Antrag. „Dass die Projekte von ihrer Beschreibung her Wissenschaft waren, stelle ich nicht in Abrede, aber ob die Mitarbeiter da gearbeitet haben, ist die Frage“, sagt Quarch. Was weniger nach Architektur, sondern nach einer juristischen Bewertung klingt, bei der das Gericht sehr wohl Ahnung hat. „Wir müssen ein bisschen mehr wissen, bevor wir weiterdenken können“, fügt Quarch hinzu.