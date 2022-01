Netzwerk „Sicher im Dienst“ : Wenn die Helfer attackiert werden

Düsseldorf/Aachen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bekommen in Corona-Zeiten zunehmend Wut und Aggressionen ab. Dabei wollen gerade diese Menschen in der Pandemie helfen. Das zeigt auch ein Beispiel aus Aachen.

„Für manche Menschen fühlt sich die Arbeit in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr sicher an“, sagt der Minister am Montag in Düsseldorf bei der Vorstellung eines neuen Netzwerks, das Betroffene unterstützen soll. Reul beklagt in der Corona-Pandemie eine zunehmende Aggressivität gegenüber Beschäftigten im öffentlichen Dienst. „Die Angriffe sind nicht nur häufiger geworden, sondern auch heftiger.“