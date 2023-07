Fußverkehrsbeauftragter : Weniger Parkplätze auch für Einzelhandel gut?

Autos parken an einem Straßenrand. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Köln Der Kölner Fußverkehrsbeauftragte Nico Rathmann ist überzeugt, dass auch der Einzelhandel von fußgängerfreundlichen Einkaufsstraßen mit weniger Parkplätzen profitiert.

„Das ist eine Win-Win-Situation. Auf lange Sicht bringen mehr zu Fuß Gehende mehr Einnahmen“, sagte er bei einem Presserundgang am Mittwoch in Köln.

Rathmann ist nach Angaben der Stadt der erste Beauftragte seiner Art, der für eine ganze Millionenstadt zuständig ist. Seit Anfang März 2022 ist er im Dienst. „Die Perspektive der Radfahrenden gibt es bereits. Die Autoperspektive ist eh da, weil die seit Jahren gelebt wird“, sagte Rathmann. Er vermittelt zwischen den widerstrebenden Interessen von Fußgängern, Rad- und Autofahrern, Gastronomen und Kaufleuten. So zum Beispiel beim in vielen Städten heiß diskutierten Thema „Parkplätze in Einkaufsstraßen“. Rathmann ist überzeugt: Wo gern flaniert wird, wird auch spontan mehr Geld ausgegeben.