Im Kreis Düren mehr Geburten : Weniger Kinder in der Region und NRW geboren als im Vorjahr

Interaktiv Aachen In Nordrhein-Westfalen sind 2019 nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts weniger Kinder zur Welt gebracht worden als im Vorjahr. Dies trifft auch auf die Region zu. Nur in einem Kreis wurden mehr Kinder geboren.

Etwa 170.280 Neugeborene gab es im vergangenen Jahr in NRW, wie das Statistische Landesamt am Donnerstagmorgen mitteilte. Dies seien rund 2870 (1,7 Prozent) weniger Geburten als noch 2018. In der Region um die Städteregion Aachen und die Kreise Düren und Heinsberg wurden etwa 9940 Kinder geboren. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 0,5 Prozent weniger (9994 Geburten), also ein weniger negative Entwicklung als in NRW als gesamtes Bundesland.