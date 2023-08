NRW : Geldautomaten-Attacken in NRW rückläufig

Geldautomaten-Attacken in NRW rückläufig

Die Zahl der Attacken auf Geldautomaten liegt in diesem Jahr bislang unter dem Niveau des Vorjahres. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht Fortschritte.

Die Zahl der Attacken auf Geldautomaten ist in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr bislang rückläufig. „Bis Ende Juli waren es 96 Angriffe“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Im Vorjahr seien es in diesem Zeitraum bereits 109 Attacken gewesen. Das entspreche einem Rückgang von bislang zwölf Prozent.