In der Region und NRW : Weniger Ehen und weniger Geburten im Jahr 2019

Interaktiv Düsseldorf/Aachen In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 2,3 Prozent weniger Ehen zwischen Männern und Frauen geschlossen worden als im Vorjahr. Auch wurden weniger Kinder geboren. Der Trend bestätigt sich ebenfalls für die Region.

Die Zahl der Eheschließungen zwischen Männern und Frauen sank von rund 88.400 auf etwa 86.400 Hochzeiten, wie das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mitgeteilt hat. In der Region haben im Jahr 2019 insgesamt 5438 Eheschließungen stattgefunden, davon 2838 in der Städteregion Aachen, 1308 im Kreis Düren und 1307 im Kreis Heinsberg. In allen drei Landkreisen ist die Zahl der Hochzeiten gesunken.