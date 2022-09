Auflistung : Wen die Ampel wie entlasten will

Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt am Sonntagmittag die Punkte des Entlastungspakets, auf das die Ampelkoalition sich in der Nacht zuvor geeinigt hatte. Foto: dpa/Michael Kappeler

Service Berlin Studierende, Rentner, Eltern, Mieter, Rentenbeitragszahler, Geringverdiener, Stromkunden und noch mehr will die Ampel entlasten und vor zu hohen Kosten schützen. Die Pläne im Einzelnen.

Wochenlang hat die Ampelkoalition um ein drittes Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise gerungen. Den gesamten Samstag verhandelten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP, am Sonntag präsentierten sie ihr Papier. Das dritte Unterstützungspaket soll Bürgerinnen und Bürger um mehr als 65 Milliarden Euro entlasten. Die Ergebnisse im Überblick:

Energiepauschale für Rentner und Studierende

Die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, die alle einkommensteuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger je nach Steuerkategorie im September erhalten, soll auch an Rentnerinnen und Rentner gezahlt werden. Die Zahlung soll zum 1. Dezember erfolgen. Studierende sowie Fachschüler sollen eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro erhalten. Für die Auszahlung sind die Länder zuständig.

Kindergelderhöhung

Die Ampelkoalition will Familien spürbar entlasten. So soll das Kindergeld deutlich steigen. Es soll zum Jahresbeginn um 18 Euro monatlich für das erste und zweite Kind auf dann 237 Euro steigen. Zudem soll der Höchstbetrag des Kinderzuschlags, einem zusätzlichen Zuschuss für Familien mit kleinem Einkommen, nochmals um 21 Euro auf 250 Euro angehoben werden.

Entlastung für kleinere Einkommen

Geringverdiener sollen durch eine Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen unterstützt werden. Die entsprechende Einkommensgrenze soll bei sogenannten Midi-Jobs zum kommenden Jahr auf 2000 Euro angehoben werden. Sie liegt derzeit bei 1300 Euro, ab Oktober bei 1600 Euro. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Lohnbereich müssen dadurch weniger Beiträge für ihre Sozialversicherung zahlen.

Entlastung für Steuerzahler

Die sogenannte Doppelbesteuerung bei der Rente soll nach dem Willen der Koalition bereits 2023 und damit zwei Jahre früher abgeschafft werden. Rentenbeiträge sollen damit vom kommenden Jahr an voll absetzbar sein. Zudem wird die Homeoffice-Pauschale entfristet, mit der jährlich bis zu 600 Euro von der Steuer abgesetzt werden können. Der Arbeitnehmerpauschbetrag wird um 200 auf 1.200 Euro angehoben.

Strompreisdeckel für Basisverbrauch

Für einen gewissen Basisverbrauch an Strom soll nach dem Willen der Ampel-Koalition künftig ein vergünstigter Preis gelten. Für einen zusätzlichen Verbrauch darüber hinaus wäre der Preis nicht begrenzt. Die Koalition will die durch die nicht bei jedem Unternehmen gerechtfertigte Verbindung von Gas- und Strompreis entstehenden hohen Preise für Strom begrenzen beziehungsweise hohe Gewinne abschöpfen. Gelingen soll dies laut Papier mit einer Preisobergrenze für Strom von Erzeugern, die nicht auf Gas angewiesen sind. Das soll für niedrigere Preise sorgen.

Zufallsgewinnsteuer

Die FDP hat sich immer gegen eine Übergewinnsteuer gewehrt. Nun kündigt die Ampel an, sogenannte Zufallsgewinne abschöpfen zu wollen. Sie setzt dabei zunächst auf eine Einigung auf europäischer Ebene. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte am Sonntag, die Energieministerinnen und -minister wollten bei ihren Beratungen am Freitag „die Dinge schnell weiter ausbuchstabieren“.

Auch die Einnahmen dadurch sollen dafür sorgen, dass Privathaushalte den „Basisverbrauch“ an Strom zu einem vergünstigten Preis bekommen.

CO2-Preis steigt 2023 später

Die eigentlich zum 1. Januar anstehende Erhöhung des CO2-Preises von derzeit 30 Euro pro Tonne auf 35 Euro wird um ein Jahr verschoben, um den Strompreis möglichst niedrig zu halten. Eigentlich sollte der Preis für CO2, das beim Verbrennen von Heiz- und Kraftstoffen entsteht, bis 2025 auf 55 Euro klettern. Dies soll jetzt 2026 erreicht sein.

Neues bundesweites Nahverkehrsticket

Die Ampel-Koalition will ein neues bundesweit gültiges Nahverkehrsticket als Nachfolger des 9-Euro-Tickets schaffen. Ziel sei eine Preisspanne zwischen 49 und 69 Euro im Monat. Die Länder müssen der Finanzierung noch zustimmen. Der Bund will dafür 1,5 Milliarden Euro jährlich geben – falls die Länder mindestens den gleichen Betrag zur Verfügung stellen. Da sie diesem Plan noch zustimmen müssen, ist ein möglicher Startzeitpunkt unklar. Für den Schienenverkehr will der Bund zudem ab 2023 zusätzlich 1,5 Milliarden Euro ausgeben.

Heizkostenzuschuss

Wohngeld-Empfänger sollen für die anstehende Heizperiode einen einmaligen Zuschuss erhalten. Ein-Personen-Haushalte bekommen 415 Euro, Zwei-Personen-Haushalte 540 Euro. Für jede weitere Person sollen 100 Euro gezahlt werden. Ab 1. Januar 2023 sollen eine sogenannte Klimakomponente und Heizkostenpauschale im Zuge einer Wohngeld-Reform dauerhaft Bestandteil der Leistung sein. Zudem soll der Berechtigtenkreis ausgeweitet werden.

Bürgergeld

Beim geplanten Bürgergeld, das im kommenden Jahr Hatz IV ablösen soll, soll die Inflation bei der Berechnung der Grundsicherung künftig stärker berücksichtigt werden. Auch bei der Höhe der Leistung gab es in der Koalition eine Annäherung. Das Bürgergeld soll zum Start rund 500 Euro pro Monat betragen. Für einen alleinstehenden derzeitigen Hartz-IV-Empfänger wären dies etwa 50 Euro mehr monatlich.

Schutz für Mieterinnen und Mieter

Kann jemand die hohen Preise für Gas und Strom nicht zahlen, sollen Sperren durch die Versorger dennoch vermieden werden. Dem Papier zufolge soll das Energierecht angepasst werden, um Mieterinnen und Mieter vor dem Abschalten von Energie zu schützen.

Restaurantessen

Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie bleibt beim ermäßigten Satz von sieben Prozent. Die Ermäßigung sollte eigentlich Ende September auslaufen.

