Köln-Deutz : Massive Bahnstörungen wegen Bombenentschärfung in Köln

Wegen einer Bombenentschärfung in Köln Deutz kann es zu Verzögerungen im Bahnverkehr kommen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Im Kölner Stadtteil Deutz soll am Dienstag eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Da der Fundort am Kennedy-Ufer in der Nähe der Hohenzollernbrücke liegt, wird mit größeren Verkehrsbehinderungen gerechnet.

In Köln soll am Dienstagmorgen um 9 Uhr eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Um den Fundort der Bombe am Kennedy-Ufer im Stadtteil Deutz werde für die Entschärfung ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet, teilte die Stadt mit. Von der Evakuierung seien lediglich 15 Anwohner betroffen. Der Blindgänger war am Abend bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Stärkere Auswirkungen hat der Einsatz auf den Verkehr. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt es zu Einschränkungen. Am Bahnhof Köln Messe/Deutz halten ab 9 Uhr keine Züge mehr, wie ein Konzernsprecher sagte. „Durchgefahren wird aber noch.“ Am Kölner Hauptbahnhof sei durch die Sperrung der Hohenzollernbrücke ab 12 Uhr mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Diese sollen bis zum späten Mittag andauern. Wie viele Züge betroffen sind, war zunächst unklar.

Im Kölner Hauptbahnhof war die Situation am Dienstagmorgen zunächst entspannt. Vor dem Informationsschalter war es leer. Auf der Anzeigetafel wurden allerdings viele Verspätungen und auch einzelne Zugausfälle angegeben. Die Auswirkungen reichten in der Rheinschiene bis nach Düsseldorf und ins Ruhrgebiet.

Die Hohenzollernbrücke und der benachbarte Hauptbahnhof sind einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im deutschen Eisenbahnnetz. Während der Entschärfung werden neben der Hohenzollernbrücke auch der Schiffsverkehr auf dem Rhein und der Luftraum gesperrt.

Ebenfalls von der Evakuierung betroffen seien örtliche Wirtschaftsunternehmen, der Landschaftsverband Rheinland, die Oper Köln und der Deutzer Bahnhof. Auch der Fernsehsender RTL muss sein Sendezentrum am Dienstag vorübergehend räumen. Der Sende- und Produktionsbetrieb werde aber aufrechterhalten, teilte RTL mit. Die technische Abwicklung erfolge hauptsächlich vom Außenstandort Ossendorf im Kölner Westen. Das Sendezentrum befindet sich in den historischen Messehallen von Köln auf der rechtsrheinischen Seite im Osten der Stadt.

Der Blindgänger war am Montagabend bei Bauarbeiten am Kennedy-Ufer in Deutz gefunden worden. Spezialisten sollen die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe nach Angaben der Stadt am Dienstag Vormittag freilegen. Die Bodenverhältnisse seien aber schwierig.

