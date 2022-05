Podcast mit RWTH-Politikwissenschaftler : Welche Themen die Landtagswahl entscheiden

Interview Aachen Am Sonntag wird in NRW gewählt. Welche Themen werden die Wahl entscheiden? Hören Sie hier unser Gespräch mit dem RWTH-Politikwissenschaftler Emanuel Richter.

Die Landtagswahl am kommenden Sonntag dürfte in vielerlei Hinsicht anders werden als die in früheren Jahren. Anstelle der in NRW sonst wichtigen, landestypischen Themen wie Polizei und Sicherheit, Schule und Bildung, Arbeitsplätze und Strukturwandel stehen nach zwei Jahren Pandemie und spätestens seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine andere Fragen im Mittelpunkt: Allen voran das Verhältnis zu Russland, aber auch die Folgen der hohen Inflation und des Rohstoff- und Fachkräftemangels, die Themen Energie und Nachhaltigkeit.