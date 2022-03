Schutzverordnung läuft aus : Welche Corona-Maßnahmen bleiben in NRW?

Düsseldorf Ab Sonntag sollen die meisten Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland fallen. Gleichzeitig erreichen die Infektionszahlen Rekordstände. Die NRW-Landesregierung will die Strategie für eine Übergangszeit festlegen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will am Freitag den weiteren Kurs bei den Corona-Auflagen abstecken. Am Vormittag soll zunächst der Bundestag (9 Uhr) die geplante neue Rechtsgrundlage für Alltagsauflagen beschließen. Das Gesetz kommt unmittelbar darauf in den Bundesrat.

Trotz steigender Infektionszahlen soll damit ab Sonntag (20. März) der Großteil der bundesweiten Schutzmaßnahmen wegfallen. Bestehen bleiben soll ein schmaler Basisschutz mit wenigen allgemeinen Schutzregeln wie Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen. In Bussen und Bahnen soll weiterhin Maskenpflicht gelten können.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte sich bereits für das Beibehalten der Maskenpflicht an Schulen bis zu den Osterferien ausgesprochen. Der letzte Schultag vor den Osterferien in NRW ist der 8. April.

Konkrete Entscheidungen zu weiteren Corona-Schutzmaßnahmen für NRW werde das Land allerdings erst nach den Entscheidungen des Bundestags und Bundesrats treffen, hatte Wüst gesagt. Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hatte er am Donnerstag nach den Bund-Länder-Beratungen harsche Kritik an der geplanten Abschaffung aller einschneidenden Corona-Schutzmaßnahmen geäußert.

Das Gesetz sei „das exakte Gegenteil“ von dem, was die Länder bräuchten, um schnell auf dramatische Corona-Entwicklungen reagieren zu können. Die Länder benötigten weiterhin Basismaßnahmen wie Abstand, Maske und Tests. Solche Auflagen müssten auch in kurzer Zeit verhängt werden können. Dies sei bei dem geplanten Gesetz nicht der Fall. Selbst für einfache Maßnahmen wie Abstand und Maskenpflicht seien die Hürden zu hoch.

Keine Corona-Tests demnächst in den Kitas mehr – dieser Beschluss der Landesregierung sorgt für heftigen Streit in einem Landtagsausschuss. Eine eigens angereiste Expertin wird gar nicht gehört.

Sachverständige verärgert : Heftiger Streit um Kita-Tests in NRW Keine Corona-Tests demnächst in den Kitas mehr – dieser Beschluss der Landesregierung sorgt für heftigen Streit in einem Landtagsausschuss. Eine eigens angereiste Expertin wird gar nicht gehört.

Zentral ist für NRW vor allem die Frage, ob die Maskenpflicht in Innenräumen und damit auch in Schulen verlängert wird. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte angekündigt, in den nächsten Wochen solle ein „behutsamer“ Weg zurück in die Normalität verfolgt werden. Die FDP-Politikerin führte den Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) an. Demnach sollen spätestens bis Mai die Corona-Einschränkungen an den Schulen aufgehoben werden – Masken und Tests eingeschlossen.