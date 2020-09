Verzögerungen möglich : Weitere Post-Warnstreiks am Samstag

Bonn/Düsseldorf Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post haben Beschäftigte auch am Samstag an vielen Orten die Arbeit niedergelegt.

Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi legten bis zum Nachmittag rund 4900 Post-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in 14 Bundesländern die Arbeit nieder. Nur in Sachsen und Sachsen-Anhalt habe es keine Warnstreiks gegeben, sagte ein Verdi-Sprecher in Berlin der dpa. Damit haben sich laut Gewerkschaft in den vergangenen Tagen bislang insgesamt mehr als 11.000 Beschäftigte an über 300 Standorten im gesamten Bundesgebiet an den Warnstreikmaßnahmen beteiligt.