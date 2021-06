Warnung des Deutschen Wetterdienstes : Weitere Gewitter und Starkregen drohen

Einsatz für die Feuerwehr: Auf der L117 zwischen Ratheim und Wassenberg blockierten Bäume nach dem Starkregen am Donnerstagabend die Fahrbahn. Foto: cuh

Update Heinsberg/Aachen Der Starkregen hat am frühen Donnerstagabend die Region in Atem gehalten. Im Kreis Heinsberg wurde eine Bundesstraße geflutet. Die Gefahr ist allerdings noch nicht gebannt.

Heftige Niederschläge über der Region haben am Donnerstag für überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und aufgeschwemmte Kanaldeckel gesorgt. Doch damit ist es noch nicht vorbei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Freitagmorgen vor weiteren heftigen Gewittern und vor örtlichem Starkregen auch in der Städteregion Aachen und in den Kreisen Düren und Heinsberg. Auch Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis 85 km/h und Hagel seien möglich.

Dies gelte gilt bis in die Nacht zum Samstag hinein. Die Gewittertätigkeit lasse dann nur sehr zögerlich nach, so der DWD. Gebietsweise seien weitere, vereinzelt auch noch unwetterartige Gewitter möglich. Erst im Laufe der zweiten Nachthälfte sei mit einer Entspannung der Wetterlage zu rechnen.

Im Kreis Heinsberg musste am Donnerstagabend die B221n zwischen der L117 und der Abfahrt Wassenberg-Myhl in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Fahrbahn stand in diesem Bereich unter Wasser. Die Sperrung dauerte am Freitagmorgen noch an. An der L117 zwischen Ratheim und Wassenberg wurden mehrere Bäume umgeworfen.

Lesen Sie auch Schauer und Gewitter : Starke Unwetter am Fronleichnam-Wochenende in NRW erwartet

Die Aachener Feuerwehr musste zu insgesamt 26 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken, berichtet Dirk Nellessen, Brandoberinspektor bei der Berufsfeuerwehr Aachen. In vielen Fällen hätten die Einsatzkräfte schon kurz nach ihrer Ankunft am Einsatzort wieder einrücken können. So hätte etwa das Wasser auf überschwemmten Straßen mit nachlassendem Regen schnell wieder abfließen können. „Wir sind glimpflich davongekommen“, sagt Nellessen.

Besonders betroffen vom Unwetter waren in NRW das Münsterland und das westliche Ruhrgebiet. In Laer (Kreis Steinfurt) lief ein Bach über; das führte zu Überflutungen auf Straßen. Allein in Mülheim gab es in der Nacht 72 Einsätze.

(red)