Sprengstoffexperten vor Ort : Weitere Ermittlungen nach Waffenfund und Polizei-Großeinsatz in Hotel

Update Düsseldorf Großeinsatz der Polizei in Düsseldorf: In einem Hotelzimmer wird eine Schusswaffe gefunden, Beamte nehmen einen Mann fest und durchkämmen stundenlang das Gebäude. Dabei stoßen sie auch auf einen verdächtigen Koffer.

Nach einem Waffenfund und einer Festnahme in einem Düsseldorfer Hotel wollen die Ermittler die Hintergründe klären. Der am Freitag bei einem Großeinsatz mit Spezialkräften festgenommene Mann, dem die entdeckte Schusswaffe zugerechnet werde, sei vernommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Vor Ort selbst seien die meisten Einsatzkräfte abgezogen. „Die Maßnahmen am Hotel sind weitgehend abgeschlossen“, erklärte der Sprecher. Zudem sei ein verdächtiger Koffer untersucht worden. Weitere Angaben zum Ermittlungsstand macht der Sprecher zunächst nicht.