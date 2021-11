Früherer Reemtsma-Entführer : Weitere Anklage gegen Thomas Drach

Köln Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist nun auch noch wegen eines Raubüberfalls in Hessen angeklagt worden. Opfer war der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma.

Thomas Drach soll am 10. September 2018 auf einem Supermarkt-Parkplatz in Limburg einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit einem Sturmgewehr AK-47 bedroht und ihm einen Geldkoffer mit 89 850.Euro abgenommen haben, teilte das Landgericht Köln am Dienstag mit. Auch den Revolver des Mitarbeiters habe er mitgenommen. Ein Komplize habe ihn in einem Fluchtfahrzeug weggefahren. Anschließend hätten die beiden Täter den Wagen in Brand gesteckt.