Wegen Coronavirus : Weihnachtsmarkt am Kölner Dom wahrscheinlich abgesagt

Der Aachener Weihnachtsmarkt (Archivbild). Foto: ZVA/Harald Krömer

Interaktiv Köln Laut Medienberichten wird der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom in diesem Jahr nicht stattfinden. Grund dafür ist das Coronavirus. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Kein Weihnachtsmarkt in der Stadt Köln? Das könnte in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus tatsächlich zur Realität werden. Wie der Kölner Stadtanzeiger und die Kölner Rundschau am Mittwochabend berichteten, wird der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom in diesem Jahr höchstwahrscheinlich abgesagt. Für die Aussteller dürfte dies ein herber Rückschlag sein. Und auch für viele Besucher aus aller Welt dürfte die Enttäuschung groß sein.

Die Weihnachtsveranstaltung am Dom gehört zu den größten in ganz Köln. Als Grund werden die durch das Coronavirus erlegten Richtlinien genannt. Diese können auf dem Weihnachtsmarkt nicht eingehalten werden. Eine offizielle Bestätigung der Stadt liegt bisher noch nicht vor. Mit einer offiziellen Absage würde zumindest für Klarheit gesorgt werden. Denn wie sich die Pandemie in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird, ist kaum absehbar.

Auch in der Region ist noch unklar, ob der Weihnachtsmarkt wie geplant stattfinden kann. Eine endgültige Entscheidung wurde noch nicht getroffen. In Aachen will man beispielsweise vorerst die aktuellen Entwicklungen verfolgen und noch abwarten.

(red)