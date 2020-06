Zum Fahrplanwechsel : Wegen Corona rollen weniger RRX-Züge als geplant

Düsseldorf Zweimal im Jahr werden die Fahrpläne der Bahnen angepasst. Im Sommer sind es meist nur kleine Neuerungen. Corona hat dafür gesorgt, dass dieses Mal sogar noch mehr beim Alten bleibt als geplant: Es fahren vorerst weniger neue RRX-Züge auf der Linie RE1 als vorgesehen.

Für die übrigen fehlt es beim neuen Betreiber Abellio an Personal, so dass auf mehr als der Hälfte der Züge weiter DB-Lokführer zum Einsatz kommen. Da diese nicht für die neuen RRX-Züge geschult sind, stellt die DB auch die Fahrzeuge, wie die Unternehmen mitteilten.

Die Corona-Krise hatte die laufende Ausbildung der neuen Abellio-Lokführer zeitweise lahmgelegt, so dass nun nicht genug Lokführer zur Verfügung stehen. Seit dem 20. April laufen die Ausbildungsprogramme zwar wieder, aber eingeschränkt. In einem halben Jahr will Abellio dann ausschließlich mit RRX-Zügen und eigenem Personal im Triebwagen auf der Strecke unterwegs sein. Sie gehört zu den meistgenutzten in NRW.