Inzidenzen sinken weiter : Weg frei für Lockerung der Corona-Maßnahmen

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Die Außengastronomie darf ab Sonntag auch wieder in Eschweiler Gäste empfangen. Michael Esser und sein Mitarbeiter Tom haben schonmal die Terrasse bestückt. Foto: Irmgard Röhseler

Aachen/Düren/Heinsberg Die Städteregion Aachen liegt mit einer Inzidenz von 45,4 am Sonntag knapp über dem NRW-Durchschnitt, aber erstmals unter der Marke von 50. Die Zahlen in den Kreisen Düren und Heinsberg sinken weiter.

Die 7-Tage-Inzidenzen in der Städteregion Aachen, dem Kreis Heinsberg und dem Kreis Düren sind weiter auf dem Sinkflug.

Mit einer Inzidenz von 45,4 schafft es die Städteregion Aachen am Sonntag laut Robert Koch-Institut sogar unter die 50er Marke. Am Freitag lag die Inzidenz mit einem Wert von 50,4 deutlich unter 100. Damit kann am Sonntag die Außengastronomie wieder öffnen, Ausgangssperre wird aufgehoben.

Der Chef des Ordnungsamtes, Armin Bergstein, hatte am Freitag die Lockerungen begrüßt. Allerdings hatte er auch gewarnt: „Ich appelliere eindringlich an alle Beteiligten, sich weiterhin an die Schutzmaßnahmen zu halten, damit die gewonnenen Freiheiten nicht wieder verspielt werden.“

Für den Kreis Düren wies das RKI am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 24,2 aus. Damit greift in Düren ab Montag bereits die Öffnungsstufe II des Landes NRW, die gilt, wenn die Inzidenz fünf Tage lang zwischen 50 und 35 bleibt. Die Gastronomie darf dann innen für Getestete, Geimpfte und Genesene (3-G-Regel) öffnen. Der Besuch der Außengastronomie ist auch ohne einen negativen Coronavirus-Test erlaubt. Im Einzelhandel, in dem ab sofort schon unter einer Inzidenz von 100 die Testpflicht entfällt, gilt unter dem 50er-Wert nur noch die Beschränkung von einem Kunden je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche.

Konzerthallen, Theater und Kinos dürfen für bis zu 250 Personen (3-G-Regel) nun bereits unterhalb der 100er-Inzidenz öffnen. Unter dem 50er-Wert sind bis zu 500 Personen erlaubt. Museumsbesuche sind wieder ohne Termin möglich. Bei Freiluft-Sportveranstaltungen sind statt 500 nun bis zu 1000 Zuschauer ohne Test erlaubt, in Innenräumen nicht mehr nur 250, sondern mit Test bis zu 500 Zuschauer und Sitzordnung. Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen alle Bäder/Badeseen, Saunen und Indoorspielplätze mit Test und Personenbegrenzung öffnen.

Auch die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist weiter gesunken und wurde am Sonntag vom Robert Koch-Institut mit 30,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern ausgewiesen. Seit Donnerstag liegt die Zahl bereits unter der kritischen Marke von 50. Damit könnten in der kommenden Woche weitere Lockerungen kommen. Sollte die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge, also bis Dienstag, unter 50 bleiben, würden die Lockerungen am Donnerstag kommender Woche umgesetzt werden.

(red)