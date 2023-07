Regen und Wolken : Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart in der Region

Das Wetter soll in NRW unfreundlich und nass bleiben. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Region/Essen Die Menschen in NRW und der Region müssen auch am Sonntag an ihre Regenschirme denken. Im Tagesverlauf kann es immer wieder vereinzelt zu Regen und Schauern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Wie an den vergangenen Tagen bleibt das Wetter unfreundlich. Dennoch soll es der beste Tag für die nächste Zeit werden, laut eifelwetter.de. Die Höchstwerte liegen am Sonntag um die 20 Grad in Heimbach und in Aachen. In Simmerath 17 Grad und in Monschau 18 Grad.

Die Woche in NRW beginnt ebenfalls bewölkt, teils regnerisch. Im Tagesverlauf kann sich laut den Meteorologen am Montag hin und wieder die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 23 Grad, in Hochlagen bei 20 bis 23 Grad. In unserer Region bleibt das Wetter unbeständig. In Stolberg soll es aber bis zu 21 Grad warm werden.

Die Nacht zum Dienstag wird bei Tiefstwerten von 13 bis 16 Grad regnerisch. Laut den Meteorologen kann es nachts gewittern. Auch am Dienstag soll es laut DWD regnen. Kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen. In der Region soll sich aber zwischendurch die Sonne mal zeigen. Die Temperaturen liegen bei maximal 23 Grad, in Hochlagen bei bis zu 18 Grad.

Am Mittwoch ist der Sommer immer noch nicht zurück. Der regnerische Trend der Vortage setzt sich fort. Es bleibt bewölkt, mit gewittrigen Abschnitten und Nieselregen. Die Temperaturen gehen zurück auf 18 bis 19 Grad in Aachen.

(dpa/juke)