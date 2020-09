Sonne-Wolken-Mix : Wechselhaftes Wetter in der Region

Längere Sonnenphasen, viele Wolken und hin und wieder Regen: Damit müssen die Menschen in der Region in den kommenden Tagen rechnen (Symbolbild). Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Hürtgenwald Der Herbst ist da: Die Menschen in der Region erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter.

Laut Andy Holz von Huertgenwaldwetter bringt das Hoch Ismail am Mittwoch über sieben Sonnenstunden in die Region. Zwar zeigten sich im Verlauf des Tages auch ein paar kompaktere Wolken, Regen sei aber unwahrscheinlich. Der Wetterexperte rechnet mit maximal 22 Grad in Jülich und Heinsberg, 21 Grad in Aachen, Heimbach und Stolberg und 20 Grad in Nideggen.