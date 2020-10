Wetter in NRW : Wechselhafter, milder Wochenbeginn

Düsseldorf Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen beginnt wechselhaft. Am Montagvormittag ziehen zunächst dichte Wolkenfelder über das Land, auch Sprühregen ist möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Am Dienstag wird es den Angaben nach bis zu 17 Grad warm. Von Westen her sollen dichte Wolken aufziehen. Im Tagesverlauf sei auch Regen möglich. In der Nacht und am Mittwochvormittag soll es bedeckt und regnerisch bleiben und erst am Mittwochnachmittag auflockern.