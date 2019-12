Intendant entschuldigt sich : WDR löscht satirisches Kinderchorlied

Köln Es war lustig gemeint, doch dann hagelt es Kritik. Der WDR löst mit einem Lied seines Kinderchores über die Umweltsünden „meiner Oma“ Empörung aus. Auch Politiker finden die Satire nicht korrekt.

Am Ende des Videos sieht man Chormädchen mit ernstem Blick die Lippen bewegen und hört die Stimme der Umweltaktivistin Greta Thunberg: „We will not let you get away with this“ (Wir lassen Euch damit nicht davon kommen).