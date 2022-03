Ukraine-Krieg : WDR kippt Übertragung von Düsseldorfer Karnevalsumzug

Düsseldorf Wegen der Corona-Pandemie geht der Zug in Düsseldorf erst am 29. Mai. Doch jetzt ist Krieg – und der Westdeutsche Rundfunk zieht Konsequenzen.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat die geplante Live-Übertragung des auf den 29. Mai verlegten Karnevalsumzugs in Düsseldorf gekippt. Schunkelnde Reporter und feiernde Kommentatoren „unmittelbar umgeben von Bildern des Ukraine-Konflikts“ seien nicht abbildbar, sagte eine WDR-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Der WDR sei dem Karneval „in jahrzehntelanger Partnerschaft eng verbunden, gerade auch jetzt, in dieser schwierigen Zeit“. Allerdings, so die Sprecherin, „ist die Übertragung eines Karnevalsumzugs in der aktuellen Situation, in der in Europa Krieg herrscht und Millionen Menschen ihre Heimat verlassen mussten, für uns schwer vorstellbar“.