Helmholtz-Cluster startet : Wasserstoff-Ideen aus Jülich für die ganze Welt

Eröffneten offiziell das Wasserstoff-Cluster in Jülich und enthüllten das neue Logo: (von links) Professor Peter Wasserscheid, Staatssekretärin Judith Pirscher, Ministerpräsident Hendrik Wüst, NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes und Professor Wolfgang Marquardt, Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Jülich. Foto: Patrick Nowicki

Jülich Wasserstoff als Lösung für Strukturwandel, Klimaschutz und Energiewende: Das Rheinische Revier will Vorzeigeregion werden. Am Montag startete das Helmholtz-Cluster Wasserstoff in Jülich mit prominenter Unterstützung.