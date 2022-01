Isoliert in den eigenen vier Wänden: Im Bund wird in dieser Woche über lockerere Quarantäneregeln diskutiert. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kann sich kürzere Quarantänezeiten vorstellen. In seinem Bundesland – speziell auch in der Städteregion – wird dies allerdings längst praktiziert. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer