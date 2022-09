Serie Meine Rente : Was von der Rente trotz Inflation bleibt

Eine ältere Frau zählt Geld. Vieles ist gerade teurer, da ist die Rente umso wichtiger. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf Die Unterschiede sind groß: Männer in NRW haben die höchste Rente. Die Renteninformation sagt, was Bürger im Alter erwartet. Aber sie nicht an die hohe Inflation angepasst. 2023 droht eine reale Rentensenkung.