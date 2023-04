Rückblick aufs lange Wochenende : Was über Ostern in der Region wichtig war

“All for Art for All“ : Kunst zum Leben erweckt – Roncalli Programmpremiere in Aachen Poesie, Kunst und akrobatische Höchstleistungen bei Roncalli Premiere im ausverkauften Zelt in Aachen von „All for Art for All“. Romantisch, geistreich und extrem artistisch. Bernhard Paul begrüßt das begeisterte Publikum