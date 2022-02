Blick in die Region : Was Sie schon immer über Kaffee wissen wollten

Wertvolle Bohnen : Als der Kaffeeschmuggel in der Nordeifel blühte Zwischen 1945 und 1953 war die Kaffeebesteuerung in Deutschland so hoch, dass sich an der belgischen Grenze ein gleichermaßen lukratives wie illegales Geschäft auftat. Was heute so amüsant klingt, wurde damals schnell zum blutigen Ernst.